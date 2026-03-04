Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением о предстоящем матче «бело-голубых» против «Спартака» в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Какие‑то выводы по игре "Динамо" можно будет делать после матча со "Спартаком". Задача озвучена — взять Кубок. Естественно все силы "Динамо" будут бросаться на это. Они чуть‑чуть поправили положение в чемпионате после матча с "Крыльями", теперь основное внимание нужно уделять решению задач, Кубку. Все будет по‑взрослому, по‑серьезному. "Динамо" больше выглядит фаворитом в этом матче, состав будет соответствующим. "Спартак" не потерял шансы побороться за медали (в чемпионате), они не так далеко от тройки. Здесь возникает вопрос — насколько серьезно "Спартак" будет воспринимать матч с "Динамо". Думаю, мы увидим игру команд с сильнейшими составами», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

Команды сыграют между собой завтра, 5 марта, на «ВТБ-Арене».