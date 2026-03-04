Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о возможной борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне АПЛ.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Слушайте, в футболе ничего нельзя исключать, но нужно быть реалистами. Нам просто нужно стараться продолжать выигрывать матчи и смотреть, что будет.

Нас опережают две фантастические команды. Неподалеку несколько очень хороших команд. У нас хорошая серия, но зазнаваться мы не собираемся. Нужно быть терпеливым и жить настоящим. Посмотрим, куда мы зайдем. Будет идти вперед», — приводит слова Каррика ВВС.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии.