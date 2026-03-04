Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько высказался о предстоящем матче против «Локомотива» в Кубке России.

Дмитрий Гунько
Дмитрий Гунько globallookpress.com

«Мы соперника очень хорошо знаем не первый год.  Там играют много спартаковских воспитанников, в каждой линии по одному, а то и по два футболиста, с которыми мне приходилось работать.

У нас тоже достаточно квалифицированные футболисты, которые хотят и стремятся играть на более высоком уровне.  Это большая возможность показать себя.  Уверен, что будет интересный матч», — цитирует Гунько «Матч ТВ».

Поединок Пути регионов Кубка России «Арсенал» — «Локомотив» пройдет 5 марта в Химках.  Начало — в 18:30 мск.