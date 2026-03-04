Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько высказался о предстоящем матче против «Локомотива» в Кубке России.

Дмитрий Гунько globallookpress.com

«Мы соперника очень хорошо знаем не первый год. Там играют много спартаковских воспитанников, в каждой линии по одному, а то и по два футболиста, с которыми мне приходилось работать.

У нас тоже достаточно квалифицированные футболисты, которые хотят и стремятся играть на более высоком уровне. Это большая возможность показать себя. Уверен, что будет интересный матч», — цитирует Гунько «Матч ТВ».

Поединок Пути регионов Кубка России «Арсенал» — «Локомотив» пройдет 5 марта в Химках. Начало — в 18:30 мск.