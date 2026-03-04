Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о поражении красных от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Стивен Джеррард globallookpress.com

«Считаю, что "Ливерпуль" играл очень плохо на протяжении 65 минут. Слот должен выпускать Нгумоху в стартовом составе. Он просто обязан это делать, потому что Рио делает больше, чем Гакпо за 60-70 минут. Нгумоха должен выйти в стартовом составе в пятничном матче», — сказал Джеррард в эфире TNT Sports.

«Вулверхэмптон» набрал 16 очков и занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 48 очками идет на 5-й строчке.