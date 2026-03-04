«Комо» и «Интер» поделили очки (0:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

Фрагмент матча globallookpress.com

За весь матч хозяева нанесли 1 удар в створ ворот и подали 6 угловых. «Интер» нанес 12 штрафных ударов и ни разу не угрожал воротам соперника.

Результат матча Комо Комо 0:0 Интер Милан Комо: Жан Бутез, Иван Смолчич, Хакобо Рамон, Диего Карлос, Алекс Валле ( Альберто Морено 79' ), Мергим Войвода ( Игнасе ван дер Бремпт 79' ), Максимо Перроне, Серхи Роберто ( Ассане Диао 70' ), Максанс Какере ( Анастасиос Дувикас 86' ), Нико Пас ( Мартин Батурина 86' ), Лукаш Да Кунья Интер: Хосеп Мартинес, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан ( Маркус Тюрам 58' ), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Янн Биссекк, Давиде Фраттези ( Генрих Мхитарян 85' ), Анди Диуф ( Луис Энрике 68' ), Хакан Чалханоглу ( Пётр Зелиньски 58' ), Франческо Пио Эспозито ( Дензел Дюмфрис 58' ), Petar Sucic

Статистика матча 1 Удары в створ 0 3 Удары мимо 1 55 Владение мячом 45 6 Угловые удары 1 4 Офсайды 6 8 Фолы 11

Ответный матч между этими командами в рамках полуфинала Кубка Италии состоится 22-го апреля в Милане.