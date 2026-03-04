«Комо» и «Интер» поделили очки (0:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.
За весь матч хозяева нанесли 1 удар в створ ворот и подали 6 угловых. «Интер» нанес 12 штрафных ударов и ни разу не угрожал воротам соперника.
Результат матча
КомоКомо0:0ИнтерМилан
Комо: Жан Бутез, Иван Смолчич, Хакобо Рамон, Диего Карлос, Алекс Валле (Альберто Морено 79'), Мергим Войвода (Игнасе ван дер Бремпт 79'), Максимо Перроне, Серхи Роберто (Ассане Диао 70'), Максанс Какере (Анастасиос Дувикас 86'), Нико Пас (Мартин Батурина 86'), Лукаш Да Кунья
Интер: Хосеп Мартинес, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан (Маркус Тюрам 58'), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Янн Биссекк, Давиде Фраттези (Генрих Мхитарян 85'), Анди Диуф (Луис Энрике 68'), Хакан Чалханоглу (Пётр Зелиньски 58'), Франческо Пио Эспозито (Дензел Дюмфрис 58'), Petar Sucic
Ответный матч между этими командами в рамках полуфинала Кубка Италии состоится 22-го апреля в Милане.