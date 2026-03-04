Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился ожиданиями перед предстоящим первым матчем 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против «Краснодара».

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«В первом матче после перерыва нам не хватило чуть‑чуть агрессивности. Иногда это может происходить после трёх месяцев паузы. Больше не надо к этому возвращаться. Я знаю, что команда будет готова. Футболисты очень хорошо работают, и я на 100% уверен в них.

Последние матчи с "Краснодаром" выдавались очень эмоциональные? Это два больших клуба, которые борются за трофеи. Вполне естественно, что очень большие амбиции и большое желание проявить себя», — сказал Челестини «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ стартует в 20:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.