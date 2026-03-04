Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что его больше всего разочаровало по итогам 19-го тура РПЛ.

Александр Бубнов
Александр Бубнов globallookpress.com

«Разочаровало судейство.  Потому что в каждом матче привлекался VAR.  Вот.  И неоднозначное решение было в одних и тех же ситуациях.  И, знаешь, не столько само судейство, сколько количество вмешательств и как принимались непоследовательно решения.  Хотя были, на мой взгляд, ну мы ещё вернёмся к этому матчу… Шум-гам начался с матча "Зенит" — "Балтика".  И понеслось.  Такая истерия началась!  Я оцениваю, и не только я оцениваю, и авторитетные судьи, что судейство было отличное в этом матче.  По другим случаям есть вопросы.  Игра рукой, приглашают на VAR судей.  В одном случае ставят пенальти, в другом — нет.  А при чём здесь VAR?  Их функция — всего-навсего пригласить, а решение окончательное должен судья принимать», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».

После 19 туров в таблице РПЛ лидирует «Краснодар», который опережает идущий вторым «Зенит» на одно очко.