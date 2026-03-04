«Барселона» одержала победу над «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании, но по сумме двух встреч «матрасники» пробились в финал турнира (4:0 и 0:3).
В составе «сине-гранатовых» дублем отметился Марк Берналь, отличившись на 29-й и 72-й минутах встречи.
Еще один гол записал на свой счет Рафинья на 45+5-й минуте с пенальти.
Результат матча
БарселонаБарселона3:0АтлетикоМадрид
1:0 Марк Берналь 29' 2:0 Рафаэл Диас 45+5' пен. 3:0 Марк Берналь 72'
Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде (Алекс Бальде 13'), Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу, Марк Берналь, Фермин Лопес (Даниэль Ольмо 64'), Педри, Ламин Ямаль, Рафаэл Диас, Ферран Торрес (Маркус Рашфорд 64')
Атлетико: Хуан Муссо, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Джонни Кардозо, Коке (Александр Сёрлот 58'), Маркос Льоренте, Хулиан Альварес (Алекс Баэна 69'), Антуан Гризманн, Адемола Лукман (Науэль Молина 58'), Джулиано Симеоне (Хосе Хименес 76')
Жёлтые карточки: Даниэль Ольмо 66' (Барселона), Жоау Канселу 67' (Барселона), Ламин Ямаль 90+3' (Барселона)
По итогам противостояния «Атлетико» пробился в финал Кубка Испании, где сыграет против победителя матча «Реал Сосьедад» — «Атлетик».