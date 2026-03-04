«Барселона» одержала победу над «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании, но по сумме двух встреч «матрасники» пробились в финал турнира (4:0 и 0:3).

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе «сине-гранатовых» дублем отметился Марк Берналь, отличившись на 29-й и 72-й минутах встречи.

Еще один гол записал на свой счет Рафинья на 45+5-й минуте с пенальти.

Результат матча Барселона Барселона 3:0 Атлетико Мадрид 1:0 Марк Берналь 29' 2:0 Рафаэл Диас 45+5' пен. 3:0 Марк Берналь 72' Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде ( Алекс Бальде 13' ), Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу, Марк Берналь, Фермин Лопес ( Даниэль Ольмо 64' ), Педри, Ламин Ямаль, Рафаэл Диас, Ферран Торрес ( Маркус Рашфорд 64' ) Атлетико: Хуан Муссо, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Джонни Кардозо, Коке ( Александр Сёрлот 58' ), Маркос Льоренте, Хулиан Альварес ( Алекс Баэна 69' ), Антуан Гризманн, Адемола Лукман ( Науэль Молина 58' ), Джулиано Симеоне ( Хосе Хименес 76' ) Жёлтые карточки: Даниэль Ольмо 66' (Барселона), Жоау Канселу 67' (Барселона), Ламин Ямаль 90+3' (Барселона)

Статистика матча 9 Удары в створ 2 8 Удары мимо 3 71 Владение мячом 29 15 Угловые удары 0 2 Офсайды 2 9 Фолы 6

По итогам противостояния «Атлетико» пробился в финал Кубка Испании, где сыграет против победителя матча «Реал Сосьедад» — «Атлетик».