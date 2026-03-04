«Барселона» сообщила о травмах защитников Алекса Бальде и Жюля Кунде.

Жюль Кунде globallookpress.com

«Алекс Бальде получил повреждение дистальной части бицепса бедра. Для его полного восстановления потребуется около четырех недель. У Жюля Кунде диагностирована травма средней части бицепса бедра. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться на поле в ближайшее время, так как это будет зависеть от динамики восстановления», — говорится в заявлении клуба.

Оба игрока получили травмы в матче Кубка Испании против «Атлетико», который завершился победой «Барселоны» со счетом 3:0 (3:4 общ). Клуб не уточнил точные сроки восстановления Кунде, но, по информации от Фабрицио Романо, процесс может занять несколько недель.