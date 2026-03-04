Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче против махачкалинского «Динамо» в Кубке России.

Джонатан Альба
Джонатан Альба globallookpress.com

«Они поменяли тренера, но игроки остались.  Та же самая команда, которая хорошо борется.  Мы знаем, что будет тяжелая игра.

Готовность Эль‑Аскалани?  Он играл на сборах и хорошо играл.  Мы рассчитываем на него и его помощь», — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

Матч начнется в 18:30 по Москве на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.  С прогнозом на эту встречу можете ознакомиться по ссылке.