Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче против махачкалинского «Динамо» в Кубке России.

Джонатан Альба globallookpress.com

«Они поменяли тренера, но игроки остались. Та же самая команда, которая хорошо борется. Мы знаем, что будет тяжелая игра.

Готовность Эль‑Аскалани? Он играл на сборах и хорошо играл. Мы рассчитываем на него и его помощь», — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

Матч начнется в 18:30 по Москве на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.