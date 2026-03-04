Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о предстоящем матче с «Оренбургом» в Кубке России.

Магомед Адиев globallookpress.com

«Поле? Я еще не выходил. Как правило, не выхожу до игры на поле. Сказали, что поле в очень хорошем состоянии. Даже намного лучше, чем в предыдущей игре с "Динамо".

Состояние после "Динамо"? Понятно, что мы провели очень плохой матч. Два дня разбирались, почему у нас так получилось. Было много теоретических занятий. Сделали свои выводы. Надеюсь, они правильные и воплотятся в положительный результат», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

Матч начнется в 18:30 по Москве на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.