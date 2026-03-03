Бывший футболист Сергей Юран высказался по поводу работы руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича. По мнению Юрана, нужно дать возможность работать отечественным специалистам.

Сергей Юран globallookpress.com

«На мой взгляд, очевидно, что Мажич не может справиться. Столько ошибок и разговоров! Возникает вопрос: для чего мы его приглашали? Говорили, что приедет человек, который научит нас. В итоге хочется спросить: чем занимались судьи? Как они готовились к чемпионату? На VAR одни правила, в поле — другие.

Стоит ли дальше Мажичу учить наших судей? Я приведу параллель. У тренера нет результата — увольняют. Первый тур — это катастрофа. Мажич же за что-то получает серьёзную зарплату. Соответствует ли он этому? Если судьи говорят на разных языках. У меня больше вопросов к Мажичу. Он же не первый год приехал. Всё это время сопровождается судейскими скандалами. Пора задавать вопрос: стоит приглашать иностранных судей? Чему нас научат? Как должны работать российские тренеры, так и с судьями. У нас работало много квалифицированных российских судей с большим опытом, которые могли бы возглавить корпус», — сказал Юран «Чемпионату».