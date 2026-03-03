Форвард московского ЦСКА Максим Воронов поделился воспоминаниями о том, как узнал об интересе к нему со стороны армейцев.

Максим Воронов
Максим Воронов ФК ЦСКА

«Узнал неожиданно.  Лежал дома, мне позвонили, сказали, что есть интерес.  Я, если честно, сначала не поверил, потом со временем уже понял. „Уралу“ я благодарен на 100 %, потому что он дал мне путь в большой футбол, только хорошие эмоции», — сказал Воронов «Матч ТВ».

О трансфере 18‑летнего нападающего из «Урала» в ЦСКА стало известно в декабре 2025 года.  Армейцы заключили контракт с Вороновым до 2030 года.  В игре 19‑го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1) нападающий дебютировал в новом клубе, выйдя на замену.