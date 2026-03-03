Форвард московского ЦСКА Максим Воронов поделился воспоминаниями о том, как узнал об интересе к нему со стороны армейцев.

Максим Воронов ФК ЦСКА

«Узнал неожиданно. Лежал дома, мне позвонили, сказали, что есть интерес. Я, если честно, сначала не поверил, потом со временем уже понял. „Уралу“ я благодарен на 100 %, потому что он дал мне путь в большой футбол, только хорошие эмоции», — сказал Воронов «Матч ТВ».

О трансфере 18‑летнего нападающего из «Урала» в ЦСКА стало известно в декабре 2025 года. Армейцы заключили контракт с Вороновым до 2030 года. В игре 19‑го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1) нападающий дебютировал в новом клубе, выйдя на замену.