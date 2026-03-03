Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил игру своей команды в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России Пути регионов против «Зенита» (0:1).

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Качество игры устроило, качество завершения в штрафной соперника — нет. Я говорил, что с таким отношением ребят игру мы построим, а разница в завершающей стадии атаки видна. У них два момента и один гол, у нас три полумомента и ноль голов. Здесь вопрос больше не к ребятам.

С чем была связана обратная замена Поспелова? С тем, что мы еще слишком верим в своих ребят. Здесь не только Поспелов. Скажу, что и в матче РПЛ у меня была замена неудачная, и вот сейчас мы неправильно поступили. Мы влюбляемся в своих игроков, но нужно трезво оценивать их готовность к матчам с соперником такого уровня. Поэтому пока пара человек у нас во вторую команду поедут, поработаю там, чтобы искусственно не разбавлять уровень тренировочной работы», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

После этого матча «Балтика» завершила свое выступление в Кубке России. «Зенит» сыграет в первом этапе 1/2 финала Пути регионов против победителя матча «Ростов» — «Динамо» Махачкала.