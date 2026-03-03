Криштиану Роналду вместе с семьёй срочно покинул Саудовскую Аравию, отправившись в Мадрид на частном самолёте. По данным The Sun, это связано с обострением геополитической ситуации в регионе — на Эр-Рияд были совершены атаки дронов.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду живёт в Саудовской Аравии с невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми. В текущем сезоне 41-летний португалец забил 20 голов в 22 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

Ранее в феврале Криштиану бойкотировал матчи клуба из-за недовольства управлением со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), утверждая, что его команда получает меньше ресурсов и внимания, чем «Аль-Хиляль». Позже футболист вернулся в состав.