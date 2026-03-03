Нападающий «Реала» Родриго опубликовал пост на своей странице в социальной сети после травмы крестообразной связки, которую получил во время матча 26-го тура Примеры против «Хетафе» (0:1).

Родриго — нападающий «Реала» globallookpress.com

«Даже не понимая, я доверяю Тебе…

Один из самых тяжелых дней в моей жизни. Как же я всегда боялся именно этой травмы… Возможно, жизнь в последнее время была ко мне немного жестока… Не знаю, заслуживаю ли я этого, но на что мне жаловаться? Сколько чудесных вещей я уже пережил, которых тоже не заслуживал.

В моей жизни и в моей карьере возникло большое препятствие, которое на какое-то время не позволяет мне заниматься тем, что я люблю больше всего. Я выбыл до конца сезона моего клуба и пропущу выступление на чемпионате мира со сборной своей страны — все знают, как много для меня значит эта мечта.

Мне остается только быть сильным, как всегда. В этом для меня нет ничего нового. Спасибо всем за молитвы, сообщения и тепло! Вы очень важны для меня. Несмотря на то, что сейчас очень тяжелый момент, обещаю: я не остановлюсь на этом. Я верю, что впереди еще много невероятных вещей, которыми смогу порадовать всех, кто в меня верит. Это всего лишь "до встречи"…

Бог по-прежнему держит все под контролем», — написал Родриго на своей странице в социальной сети.

Напомним, что пресс-служба «Реала» подтвердила травму форварда, срок восстановления — около 10 месяцев. Родриго не сможет сыграть на чемпионате мира 2026-го года.