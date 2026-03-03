Стало известно, почему российский полузащитник Алексей Миранчук получает так мало игрового времени в этом сезоне в американской «Атланте».

Алексей Миранчук globallookpress.com

«В предсезонке Алекс получил небольшую травму подколенного сухожилия, из‑за которой сыграл всего одну игру и провёл на поле 45 минут. Поэтому мы всё ещё восстанавливаем его форму. Сейчас с ним всё в порядке. Мы ожидаем, что он скоро вернётся в стартовый состав. Возможно, это уже будет в субботу», — приводит слова директора по коммуникациям клуба Криса Винклера издание Sport24.

В матче против «Сан‑Хосе» (0:2) 30‑летний Миранчук появился на поле только на 60‑й минуте. За «Атланту» он выступает с 2024 года.