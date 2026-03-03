Атакующий полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно может пропустить два ближайших матча чемпионата Испании из-за дисквалификации.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

Аргентинец получил прямую красную карточку в концовке встречи 26-го тура против «Хетафе» (0:1) за разговор с арбитром, включавший нецензурную брань.

Согласно дисциплинарному кодексу Испании, за подобные нарушения обычно назначают двухматчевое отстранение. Таким образом, Мастантуоно, скорее всего, не сыграет против «Сельты» (6 марта) и «Эльче» (14 марта).

В текущем сезоне футболист провёл 16 матчей в Ла Лиге и забил один гол.