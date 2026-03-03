3 марта в 29-м туре АПЛ состоится встреча «Лидса» и «Сандерленда». Команды сыграют на «Элланд Роуд». Начало матча в 22:30 мск.
«Лидс» с 31 пунктом занимает 15-е место в таблице. Клуб не выигрывает 3 тура, имея 2 ничьи и поражение. В последнем поединке «павлины», проиграли «Манчестер Сити» 0:1, потерпев свое 11-е поражение в сезоне.
«Сандерленд» имеет 37 баллов и находится на 12-й позиции. Гости также не имели успеха в последних турах. У них 4 матча без побед — ничья и 3 поражения. В прошлом туре «кошкам» удалось зацепиться за ничью с «Борнмутом» (1:1).
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Котировки букмекеров: 1.82 на победу «Лидса», 3.55 на ничью, 4.82 на победу «Сандерленда».
- Прогноз ИИ: «Сандерленд» победит со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лидс» — «Сандерленд» смотрите на LiveCup.Run.
