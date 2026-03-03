3 марта в 29-м туре АПЛ состоится встреча «Лидса» и «Сандерленда». Команды сыграют на «Элланд Роуд». Начало матча в 22:30 мск.

«Лидс» с 31 пунктом занимает 15-е место в таблице. Клуб не выигрывает 3 тура, имея 2 ничьи и поражение. В последнем поединке «павлины», проиграли «Манчестер Сити» 0:1, потерпев свое 11-е поражение в сезоне.

«Сандерленд» имеет 37 баллов и находится на 12-й позиции. Гости также не имели успеха в последних турах. У них 4 матча без побед — ничья и 3 поражения. В прошлом туре «кошкам» удалось зацепиться за ничью с «Борнмутом» (1:1).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Котировки букмекеров: 1.82 на победу «Лидса», 3.55 на ничью, 4.82 на победу «Сандерленда».

Прогноз ИИ: «Сандерленд» победит со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лидс» — «Сандерленд» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Знаете, чем отличается просмотр со ставкой от обычного? Каждый угловой вызывает учащённый пульс. Если хотите попробовать — вот наш проверенный рейтинг букмекеров.

Только не забывайте золотое правило: ставки — это развлечение, а не бизнес-план. Будьте разумны.