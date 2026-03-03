Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА, а сейчас известный тренер Игорь Корнеев считает, что армейцы пока не совсем готовы к возобновлению сезона, что и показала игра с «Ахматом» (0:1) в 19‑м туре РПЛ.

Игорь Корнеев globallookpress.com

«Ахмат» провёл очень сильный и практичный матч, где было видно, что команда хорошо подготовлена. Создалось впечатление, что ЦСКА не попал в ритм игры. Но, тем не менее, команда провела тоже хорошие отрезки матча. К сожалению, им не хватило реализации в полумоментах, которые были у них. И против такого «Ахмата» этого было недостаточно, — сказал Корнеев «СЭ».

После 19 туров армейцы занимают 4‑ю строчку в таблице РПЛ с 36 очками.