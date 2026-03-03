КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиками московского «Спартака» оскорбительных выражений в адрес главного арбитра матча 19-го тура РПЛ с «Сочи» Евгения Буланова.  Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

РПЛ
РПЛ globallookpress.com

КДК состоится в четверг, 5 марта.  Красно-белые победили со счетом 3:2.  Встреча состоялась 2 марта.  У южан голы забили Александр Солдатенков и Владимир Ильин.  В составе московского клуба отличились Эсекьель Барко, Маркиньос и Пабло Солари.

После 19 туров «Сочи» набрал 9 очков и идет на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ.  «Спартак» набрал 32 балла и находится на шестой строчке.