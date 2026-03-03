Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в ближайшее время намерен встретиться с боссами клуба, чтобы обсудить условия нового контракта.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Бруну — ключевая фигура, это не секрет. Видно, что он играет центральную роль в команде Майкла Кэррика. Ему нравится работать под руководством Кэррика, он принимает свою роль, и клуб очень доволен им», — сообщил источник, знакомый с ситуацией, в беседе с TEAMtalk.

Нынешнее соглашение 31‑летнего португальца действует до 2027 года. В этом сезоне Фернандеш провёл за манкунианцев 27 матчей, забил 7 мячей и сделал 14 ассистов. На портале Transfermarkt его текущая рыночная стоимость оценивается в € 40 млн.