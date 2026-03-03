Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил отмененный гол защитника «Балтики» Кевина Андраде в ворота «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ. Питерский клуб одержал победу со счетом 1:0.

Игорь Федотов globallookpress.com

«Непонятно, почему у всех возникает истерия по поводу отменённого гола "Балтики". Такое ощущение, что весь мир ждал или до сих пор ждёт, когда "Зенит" проиграет. Наверное, хотели испортить Семаку день рождения. На пустом месте называть департамент плохим и жаловаться на китайские линии… Проблема тут одна — не хватает камер. Все валят друг на друга, хотя решать её нужно было ещё тогда, когда не могли понять, забил ЦСКА "Крыльям" или нет.

Что касается отменённого гола, весь вопрос в том, находился ли Хиль за линией офсайда. Всё. Как я раньше говорил, обсуждать линии, кто и как их рисует, — бессмысленно. Потому что департамент выпустил наглядное видео, как это происходит. Судьи и руководители здесь абсолютно ни при чём. Хиль был в офсайде. Если так, то он перекрывал обзор вратарю, который сначала сделал шаг влево и только потом среагировал на мяч. Это "вне игры".

Больше в этой игре эпизодов у Сухого не было. Хорошая работа в сложном матче», — сказал Федотов «Чемпионату».