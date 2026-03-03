Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал домашнее поражение команды от «Хетафе» со счётом 0:1 в матче чемпионата Испании.

Тибо Куртуа globallookpress.com

Как сообщает El Mundo, бельгийский вратарь стал единственным игроком «Реала», который после финального свистка подошёл к трибуне с болельщиками, чтобы извиниться за результат и поблагодарить фанатов за поддержку.

Решающий гол был забит на 39-й минуте, а после первого тайма болельщики освистали игроков «королевского клуба».

На данный момент «Реал» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.