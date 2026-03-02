Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор подверг критике работу арбитров в поединке против «Фулхэма» (1:2).

«Нарушение правил в моменте с первым голом соперника?  Конечно, это был фол.  Думаю, 99 из 100 человек скажут, что это фол.  Все очевидно.  Иногда критерии не отличаются последовательностью.  На прошлой неделе у нас был точно такой же эпизод против "Арсенала".  Ситуация идентичная.  Тогда нам гол не засчитали, сегодня — засчитали.  Это невероятно.

Порой не понимают, что даже легкий контакт может дать преимущество для взятия ворот.  Такое нужно пресекать.  Речь не о жесткой борьбе.  Когда тебя толкают руками и не играют в мяч, получить преимущество очень просто.  Не дать фол в таком эпизоде — абсурд, потому что последствия слишком серьезные.  Это не мелкое нарушение в центре поля — это гол.  Здесь должна быть логика.

Красота судейства — позволять играть, давать вести жесткую борьбу.  Это здорово, мне это нравится.  Но должна быть логика.  Если гол забивается за счет преимущества, полученного не в футбольной борьбе, а за счет жульничества — это уже другое.  Хименес думал не о мяче, а о том, как схитрить», — приводит слова Тудора Sky Sports.

В настоящий момент «Тоттенхэм» имеет в своем активе 29 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.