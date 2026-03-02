Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор подверг критике работу арбитров в поединке против «Фулхэма» (1:2).

Игор Тудор globallookpress.com

«Нарушение правил в моменте с первым голом соперника? Конечно, это был фол. Думаю, 99 из 100 человек скажут, что это фол. Все очевидно. Иногда критерии не отличаются последовательностью. На прошлой неделе у нас был точно такой же эпизод против "Арсенала". Ситуация идентичная. Тогда нам гол не засчитали, сегодня — засчитали. Это невероятно.

Порой не понимают, что даже легкий контакт может дать преимущество для взятия ворот. Такое нужно пресекать. Речь не о жесткой борьбе. Когда тебя толкают руками и не играют в мяч, получить преимущество очень просто. Не дать фол в таком эпизоде — абсурд, потому что последствия слишком серьезные. Это не мелкое нарушение в центре поля — это гол. Здесь должна быть логика.

Красота судейства — позволять играть, давать вести жесткую борьбу. Это здорово, мне это нравится. Но должна быть логика. Если гол забивается за счет преимущества, полученного не в футбольной борьбе, а за счет жульничества — это уже другое. Хименес думал не о мяче, а о том, как схитрить», — приводит слова Тудора Sky Sports.

В настоящий момент «Тоттенхэм» имеет в своем активе 29 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.