Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о победе в матче против «Сочи» (3:2).

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Добрый вечер (по‑русски). Рад сегодняшней победе, мы могли забивать больше голов и раньше решать исход встречи. Но три очка — это замечательно, и мы рады этому.

Мы бы хотели, чтобы этот матч прошел как можно раньше, было бы идеально сыграть в воскресенье. Но уже ничего нельзя было поделать, договорились о таком времени. Сейчас нужно вернуться в Москву и готовится к Динамо», — цитирует Карседо «Матч ТВ».

После 19 туров чемпионата России команда «Сочи» набрала девять очков и находится на последней, 16-й позиции. В то же время московский клуб заработал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.