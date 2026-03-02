Напомним, что «Кайрат» выступал на общем этапе Лиги чемпионов. «Зенит» же располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

«Предстоящая игра станет очередным этапом развития партнёрских отношений между клубами и позволит командам поддержать игровой тонус», — говорится в сообщении пресс-службы «Кайрата» в телеграм-канале .

По информации клубной пресс-службы казахстанцев, игра состоится в субботу, 28 марта, в Санкт-Петербурге в период международной паузы на игры сборных

«Кайрат» сообщил о проведении товарищеского матча с питерским «Зенитом» .

