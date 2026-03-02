Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался о задачах команды во второй части сезона-2025/26.

«Есть ли шанс выиграть Кубок России? С моей точки зрения, это действительно хорошая возможность показать результат. Верим в тренера и команду. Хорошей нам всем игры!

Чемпионат важен, но Кубок для нас в приоритете. Чем выше мы поднимемся в турнирной таблице в РПЛ, тем лучше будет для нас, но главная задача — Кубок», — цитирует Ивлева «СЭ».

Ранее «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в 19-м туре чемпионата России — 4:0. Бело-голубые идут седьмыми в таблице РПЛ, набрав 24 очка.