Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков высказался о победе москвичей в матче против «Сочи» (3:2).

Денис Глушаков
Денис Глушаков globallookpress.com

«Ну все, "Спартак" — чемпион (смеется).  Шутка!  Команда выиграла, сейчас все опять начнут писать о чемпионстве.  Всегда так происходит, когда приходит новый тренер, "Спартак" стартует хорошо, но потом начинаются разборки.

"Спартак" владел инициативой, были хорошие моменты, но потом инициативу упустил, привез.  В конце был детский сад, пенальти, интрига, валерьянка — как обычно.  Но по первой игре сложно судить, потому что все вкатываются в сезон.  Нужно точно судить об игре "Спартака" не по матчу с "Сочи".  Понятно было, что сочинцы будут бороться, но при всем уважении их футболисты и бюджеты клубов — это разный уровень», — приводит слова Глушакова «Советский спорт».

По итогам данного поединка московский клуб заработал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.