Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков высказался о победе москвичей в матче против «Сочи» (3:2).

Денис Глушаков globallookpress.com

«Ну все, "Спартак" — чемпион (смеется). Шутка! Команда выиграла, сейчас все опять начнут писать о чемпионстве. Всегда так происходит, когда приходит новый тренер, "Спартак" стартует хорошо, но потом начинаются разборки.

"Спартак" владел инициативой, были хорошие моменты, но потом инициативу упустил, привез. В конце был детский сад, пенальти, интрига, валерьянка — как обычно. Но по первой игре сложно судить, потому что все вкатываются в сезон. Нужно точно судить об игре "Спартака" не по матчу с "Сочи". Понятно было, что сочинцы будут бороться, но при всем уважении их футболисты и бюджеты клубов — это разный уровень», — приводит слова Глушакова «Советский спорт».

По итогам данного поединка московский клуб заработал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.