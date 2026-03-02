Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на ничейный исход встречи с «Ювентусом» (3:3).

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

«Это правда, что мы могли оторваться от "Ювентуса" на семь очков, но такой матч не должен сбить нас с толку.

Дело не только в голе на последних минутах, первый мяч тоже пришел после штрафного с дальней дистанции. А в случае с голом Гатти мы действовали немного пассивно. Мы видим, что в нашей лиге много таких ситуаций в последние минуты матчей, даже в добавленное время. Все набирают много очков в последние минуты, и мы, конечно, могли бы сыграть лучше, но были статичны в этом эпизоде.

Отступать к своим воротам — это нормально, особенно если у вас есть такой игрок, как Мален, который использует свободное пространство. Уход Кристанте лишил нас физической мощи при стандартных положениях. Голы были похожими, и мы также должны отдать должное Консейсау в случае с первым голом. При двух других мы были пассивны, но это единственное, за что мы можем себя упрекнуть», — цитирует Гасперини сайт Джанлуки Ди Марцио.

После этого матча «Рома» занимает 4-е место в таблице Серии А с 51-м очком в активе. «Ювентус» — на 6-й строчке с 47-ю баллами.