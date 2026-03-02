Защитник «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал игру команды в опорной зоне после перехода Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Без Баринова нам нужно перестраиваться, нужно работать дальше без него. Артем Карпукас в матче с "Пари НН" провел отличную игру. К тому же позиция в опорной зоне для него привычная. Он здорово сыграл», — сказал Фассон «Чемпионату».

Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Его контракт с железнодорожниками должен был истечь летом этого года.

После 19 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице.