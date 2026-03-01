Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу в матче с «Крыльями Советов»(4:0).

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Я очень рад, порадовали болельщиков, себя, сыграли "на ноль". Уровень сопротивления был нормальным. В матче у нас всё получалось, сейчас будем восстанавливаться, ждём следующий матч со "Спартаком".

Слышал о задаче руководства победить в Кубке. Я её полностью разделяю. Впереди важнейший для нас матч», — цитирует Тюкавина «Чемпионат».

Сейчас бело‑голубые идут седьмыми в таблице РПЛ с 24 очками. 5 марта они сыграют в Кубке России со «Спартаком», а 8 марта команде предстоит противостояние с ЦСКА в чемпионате.