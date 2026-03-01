В матче 27-го тура итальянской Серии А «Торино» в родных стенах переиграл «Лацио» со счетом 2:0.

Открыт счет в этой игре был на 21-й минуте благодаря голу Джованни Симеоне, а на 53-й минуте Дуван Сапата удвоил преимущество хозяев и поставил точку.

Результат матча Торино Турин 2:0 Лацио Рим 1:0 Джованни Симеоне 21' 2:0 Дуван Сапата 53' Торино: Альберто Палеари, Сауль Коко, Ардиан Исмайли, Энсо Эбосс, Рафаэль Обрадор ( Нильс Нкунку 72' ), Валентин Лацаро, Гвидас Гинейтис ( Иван Илич 68' ), Маттео Прати ( Адриен Тамез 85' ), Никола Влашич, Джованни Симеоне ( Сандро Куленович 84' ), Дуван Сапата ( Чезаре Казадей 73' ) Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини ( Густав Исаксен 65' ), Оливер Провстгор, Алессио Романьоли, Маттиа Цаканьи ( Булайе Диа 81' ), Кеннет Тейлор, Данило Катальди, Реда Белахьяне ( Тейянни Нослин 46' ), Адам Марушич, Петар Ратков ( Фисайо Деле-Баширу 46' ), Маттео Канчелльери ( Нуну Тавареш 65' ) Жёлтая карточка: Гвидас Гинейтис 45+1' (Торино)

Статистика матча 4 Удары в створ 2 3 Удары мимо 3 48 Владение мячом 52 5 Угловые удары 6 0 Офсайды 2 9 Фолы 4

«Торино» с 30-ю зачетными баллами располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Серии А, «Лацио» (34) — десятый.