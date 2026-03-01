В матче 27-го тура итальянской Серии А «Торино» в родных стенах переиграл «Лацио» со счетом 2:0.
Открыт счет в этой игре был на 21-й минуте благодаря голу Джованни Симеоне, а на 53-й минуте Дуван Сапата удвоил преимущество хозяев и поставил точку.
Результат матча
ТориноТурин2:0ЛациоРим
1:0 Джованни Симеоне 21' 2:0 Дуван Сапата 53'
Торино: Альберто Палеари, Сауль Коко, Ардиан Исмайли, Энсо Эбосс, Рафаэль Обрадор (Нильс Нкунку 72'), Валентин Лацаро, Гвидас Гинейтис (Иван Илич 68'), Маттео Прати (Адриен Тамез 85'), Никола Влашич, Джованни Симеоне (Сандро Куленович 84'), Дуван Сапата (Чезаре Казадей 73')
Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини (Густав Исаксен 65'), Оливер Провстгор, Алессио Романьоли, Маттиа Цаканьи (Булайе Диа 81'), Кеннет Тейлор, Данило Катальди, Реда Белахьяне (Тейянни Нослин 46'), Адам Марушич, Петар Ратков (Фисайо Деле-Баширу 46'), Маттео Канчелльери (Нуну Тавареш 65')
Жёлтая карточка: Гвидас Гинейтис 45+1' (Торино)
«Торино» с 30-ю зачетными баллами располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Серии А, «Лацио» (34) — десятый.