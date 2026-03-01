«Штутгарт» с 46 очками занимает четвертое место в таблице чемпионата Германии. «Вольфсбург» находится в зоне вылета с 20-ю.

Также отличились Дениз Ундав (21-я) и Николас Нарти (90+5-я).

Главным героем встречи стал нападающий Джейми Левелинг , оформивший дубль на 30-й и 42-й минутах.

В 24-м туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» не оставил никаких шансов «Вольфсбургу» , разгромив его счетом 4:0.

