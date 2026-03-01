В 24-м туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» не оставил никаких шансов «Вольфсбургу», разгромив его счетом 4:0.
Главным героем встречи стал нападающий Джейми Левелинг, оформивший дубль на 30-й и 42-й минутах.
Также отличились Дениз Ундав (21-я) и Николас Нарти (90+5-я).
Результат матча
ШтутгартШтутгарт4:0ВольфсбургВольфсбург
1:0 Дениз Ундав 21' 2:0 Джейми Левелинг 30' 3:0 Джейми Левелинг 42' 4:0 Николас Нартей 90+4'
Штутгарт: Александр Нюбель, Рамон Хендрикс, Лука Жакес (Амин Аль-Дахиль 68'), Финн Ельч, Джейми Левелинг (Лоранс Ассиньон 77'), Атакан Каразор, Ангело Штиллер, Крис Фюрих (Тьягу Томаш 88'), Билаль эль-Ханнус (Jeremy Arevalo 88'), Дениз Ундав (Николас Нартей 77'), Эрмедин Демирович
Вольфсбург: Камиль Грабара, Янник Герардт, Моритц Йенц, Саэль Кумбеди, Ловро Майер (Кенто Сиогай 46'), Кристиан Эриксен, Жануэль Белосьян (Аарон Центер 85'), Константинос Кульеракис, Мохамед Амура (Jonas Adjei Adjetey 46'), Адам Дагим (Дженан Пейчинович 46'), Pharrell Hensel (Йеспер Линдстрём 62')
Жёлтая карточка: Билаль эль-Ханнус 88' (Штутгарт)
«Штутгарт» с 46 очками занимает четвертое место в таблице чемпионата Германии. «Вольфсбург» находится в зоне вылета с 20-ю.