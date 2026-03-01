Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о переносе матча 19-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака».

Игорь Осинькин — главный тренер «Сочи» globallookpress.com

Напомним, что встречу перенесли на 2 марта в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

«Мы хотели сыграть со "Спартаком" сегодня и спокойно готовиться к следующему туру, ведь у нас был запланирован шестидневный цикл. Теперь же останется пять дней до очень важной игры.

Однако обстоятельства сильнее нас, с этим ничего не поделать. Перенос осложняет жизнь и нам, и "Спартаку". Это нужно принять, нет смысла лежать и плакаться. Со стадиона вернулись в гостиницу», — сказал Осинькин Чемпионату.

«Сочи» располагается на последней 16-й позиции в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе.