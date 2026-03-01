Мадридский «Реал» ожидает, что нападающий Килиан Мбаппе восстановится после травмы левого колена и сможет выйти на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», запланированном на 17 марта.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Как сообщает Cadena Ser, француз не примет участия в первом матче с «Сити» (11 марта), а также пропустит игры Ла Лиги с «Хетафе» (2 марта) и «Сельтой» (6 марта).

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2023 года после выступлений за «ПСЖ» и «Монако». В текущем сезоне он сыграл 33 матча, забив 38 голов и отдав шесть результативных передач.