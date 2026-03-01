«Марсель» и «Лион» сойдутся в очном противостоянии 24-го тура Лиги 1, который состоится 1 марта в 22:45 мск на стадионе «Велодром».

«Марсель» отстает от «Лиона» в таблице на 5 очков. «Олимпийцы» благодаря серии побед смогли выйти на третье место, набрав 45 пунктов. Хозяева явно хотели бы сократить эту дистанцию и заодно поквитаться за поражение в прошлом туре со счетом 0:1.

Хозяева очень нуждаются сегодня в победе. В Лиге 1 они не выигрывают уже 4 тура. При этом «Марсель» неплохо себя показал в домашних матчах против «Лиона», выиграв три раза подряд. Сможет ли он продолжить эту серию сегодня?

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.

Букмекеры считают «Марсель» фаворитом за 1.94, на победу «Лиона» они предлагают 3.92, на ничью — 3.74.

Прогноз ИИ: матч закончится минимальной победой «Марселя» со счетом 1:0.

