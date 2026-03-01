1 марта в Манчестере состоится матч 28-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Кристал Пэлас». Встреча начнется в 17:00 мск.

МЮ подобрался к третьей строчке и сегодня в случае победы может потеснить «Астон Виллу», закрепившись в зоне Лиги чемпионов. «Манкунианцы» давно не проигрывают в чемпионате. В прошлом туре хозяева выиграли 1:0 у «Эвертона», перед этим у них была ничью 1:1 с «Вест Хэмом». Результаты дались команде Майкла Каррика нелегко, тем не менее ее беспроигрышная серия в турнире составляет уже 10 поединков.

«Кристал Пэлас» с 35 очками занимает 13-е место в таблице. «Орлы» смогли в последних турах разжиться победами, обыграв «Брайтон» (1:0) и «Вулверхэмптон» (1:0). Между этим гости уступили «Бернли» 2:3. Главной задачей лондонцев сейчас — подняться в первую половину таблицы. Теоретически «Кристал Пэлас» достает до 10-й позиции.

Букмекеры считают «Ман Юнайтед» фаворитом за 1.52, на «Кристал Пэлас» они дают 6.37, на ничью — 4.52.

Согласно прогнозу ИИ, победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

