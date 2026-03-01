Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о победе в матче с «Кристал Пэлас» (2:1).

Майкл Каррик globallookpress.com

«Я очень рад победе и тому, как мы отреагировали на медленное начало игры с нашей стороны. Отдам должное "Пэлас" — они начали игру очень быстро и ярко.

Мы продемонстрировали веру и характер и в итоге хорошо завершили первый тайм. Преодолеть отставание в счете, которое случилось так рано, — это новый вызов для нас. Иногда это приходится делать.

Бруну Фернандеш берет на себя ответственность. Дин Хендерсон отразил много ударов с пенальти, так что это была хорошая дуэль. Бруну всегда выходит вперед в такие моменты, он бы никогда не поступил иначе. Красная карточка и пенальти имели очень большое значение.

Выход Беньямина Шешко в стартовом составе — это не риск. Решение было не таким уж сложным, он в хорошей форме и в последние недели оказал огромное влияние на игру. Он учится играть здесь, и этот его победный гол — это фантастика. Мы здесь, чтобы помочь, и я уверен, что так будет продолжаться. Он готов делать все, что потребуется», — цитирует Каррика ВВС.

«Манчестер Юнайтед» с 51 очком поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (35) — 14-й.