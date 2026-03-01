Главный тренер «Динамо» (Москва) Ролан Гусев остался доволен разгромной победой над «Крыльями Советов» в 19‑м туре РПЛ, но считает, что команде ещё пока очень далеко до идеального футбола.

Ролан Гусев globallookpress.com

«У нас работы ещё очень много. Были и моменты, которые нужно корректировать. До идеала нам пока далековато. Не стоит сравнивать эту игру и прошлую с "Зенитом". Это разные игры, там другой эмоциональный фон. Товарищеские игры — это другая история. Но у нас многие моменты получались.

Пенальти в исполнении Нгамале? В команде с дисциплиной всё нормально. Если ты не внутри коллектива, то не нужно обсуждать это. Тюкавин не забил пенальти с "Зенитом". Нгамале пробил, он был уверен. Это нормальное явление.

Дальше — полуфинал Кубка России 5 марта. У нас не будут играть Маричаль и Фомин, будут изменения в составе. Может поменяться схема игры немного. У нас есть три дня», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

Сейчас бело‑голубые идут седьмыми в таблице РПЛ с 24 очками. 5 марта они сыграют в Кубке России со «Спартаком», а 8 марта команде предстоит игра с ЦСКА в чемпионате.