Главный тренер «Динамо» (Москва) Ролан Гусев остался доволен разгромной победой над «Крыльями Советов» в 19‑м туре РПЛ, но считает, что команде ещё пока очень далеко до идеального футбола.

Ролан Гусев
Ролан Гусев globallookpress.com

«У нас работы ещё очень много.  Были и моменты, которые нужно корректировать.  До идеала нам пока далековато.  Не стоит сравнивать эту игру и прошлую с "Зенитом".  Это разные игры, там другой эмоциональный фон.  Товарищеские игры — это другая история.  Но у нас многие моменты получались.

Пенальти в исполнении Нгамале?  В команде с дисциплиной всё нормально.  Если ты не внутри коллектива, то не нужно обсуждать это.  Тюкавин не забил пенальти с "Зенитом".  Нгамале пробил, он был уверен.  Это нормальное явление.

Дальше — полуфинал Кубка России 5 марта.  У нас не будут играть Маричаль и Фомин, будут изменения в составе.  Может поменяться схема игры немного.  У нас есть три дня», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

Сейчас бело‑голубые идут седьмыми в таблице РПЛ с 24 очками. 5 марта они сыграют в Кубке России со «Спартаком», а 8 марта команде предстоит игра с ЦСКА в чемпионате.