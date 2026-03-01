После этого матча «Фулхэм» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 40 очками в активе. «Тоттенхэм» — на 16-й позиции (29).

Единственный гол в составе «Тоттенхэма» забил Ришарлисон на 66-й минуте.

У хозяев голы записали на свой счет Гарри Уилсон на 7-й минуте и Алекс Айуоби на 34-й минуте.

