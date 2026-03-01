«Фулхэм» одолел «Тоттенхэм» (2:1) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.
У хозяев голы записали на свой счет Гарри Уилсон на 7-й минуте и Алекс Айуоби на 34-й минуте.
Единственный гол в составе «Тоттенхэма» забил Ришарлисон на 66-й минуте.
Результат матча
ФулхэмЛондон2:1ТоттенхэмЛондон
1:0 Гарри Уилсон 7' 2:0 Алекс Айуоби 34' 2:1 Ришарлисон 66'
Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Исса Диоп, Кэлвин Бейсси, Райан Сесеньон, Сандер Берге, Гарри Уилсон (Томас Кейрни 72'), Эмиль Смит-Роу (Родриго Мунис 72'), Алекс Айуоби (Хорхе Куэнка 90'), Оскар Бобб (Джошуа Кинг 74'), Рауль Хименес (Самуэль Чуквезе 72')
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Микки ван де Вен, Раду Дрэгушин (Кевин Дансо 90'), Ксави Симонс (Папе Сарр 58'), Ив Биссума, Жоау Палинья, Конор Галлахер (Матис Тель 58'), Арчи Грей, Педро Порро, Доминик Соланке, Рандаль Коло Муани (Ришарлисон 58')
Жёлтые карточки: Исса Диоп 61', Кэлвин Бейсси 66', Томас Кейрни 90+2' — Микки ван де Вен 64', Ришарлисон 66', Педро Порро 90+5'
После этого матча «Фулхэм» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 40 очками в активе. «Тоттенхэм» — на 16-й позиции (29).