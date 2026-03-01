В 28-м туре АПЛ на «Крейвен Коттедж» в Лондоне состоится дерби «Фулхэма» и «Тоттенхэма». Матч запланирован на 1 марта 17:00 мск.

После серии неудач «Фулхэм» все же смог победить. В прошлом туре «дачники» со счетом 3:1 выиграли у «Сандерленда». Это дало команде 37 очков, с которыми она занимает 10-е место.

«Тоттенхэм» уже в 4 очках от зоны вылета. Клуб проиграл в последних трех турах АПЛ. Еще при Томасе Франке «шпоры» уступили МЮ 0:2 и «Ньюкаслу» 1:2. Уже при Игоре Тудоре «Тоттенхэм» со счетом 1:4 проиграл «Арсеналу». Если клуб не начнет набирать очки, то может сотворить одну из главных сенсаций сезона — оказаться в Чемпионшипе.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров: 1.98 на победу «Фулхэма», 3.71 на ничью, 3.82 на победу «Тоттенхэма».

ИИ сделал ставку на победу «Фулхэма» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фулхэм» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.