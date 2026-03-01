В матче 22-го тура Первой лиги в Красноярске местный «Енисей» принимал на своем поле «Волгу» из Ульяновска. Команды завершили матч со счетом 1:1.

Сергей Ташуев globallookpress.com

На 41-й минуте нападающий красноярской команды Андрей Окладников успешно реализовал пенальти. Однако на 88-й минуте защитник «Волги» Дмитрий Тихий сумел сравнять счет. Этот матч стал первым официальным для «Енисея» под руководством нового тренера Сергея Ташуева, заменившего зимой Андрея Тихонова.

«Енисей» с 24 очками после 22 игр занял 12-е место в Первой лиге. «Волга» осталась на 14-й позиции с 23 очками.