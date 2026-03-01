После этого матча «Айнтрахт» занимает 7-е место в таблице Бундеслиги с 34 очками в активе. «Фрайбург» — на 8-й позиции (33).

В составе хозяев голы записали на свой счет Фарес Шаиби на 64-й минуте и Жан-Маттео Баойя на 81-й минуте.

«Айнтрахт» одержал победу над «Фрайбургом» (2:0) в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.

