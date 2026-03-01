«Айнтрахт» одержал победу над «Фрайбургом» (2:0) в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе хозяев голы записали на свой счет Фарес Шаиби на 64-й минуте и Жан-Маттео Баойя на 81-й минуте.
Результат матча
Айнтрахт ФФранкфурт2:0ФрайбургФрайбург
1:0 Фарес Шаиби 64' 2:0 Жан-Маттео Баойя 81'
Айнтрахт Ф: Кауан Сантос (Михаэль Цеттерер 5'), Ннамди Коллинз, Орель Аменда, Робин Кох, Натаниэль Браун, Хуго Ларссон (Эйе Скири 76'), Марио Гётце (Фарес Шаиби 64'), Жан-Маттео Баойя, Арно Калимуэндо, Эмиль Хойлунд (Рицу Доан 64'), Жонатан Буркардт
Фрайбург: Ноа Атуболу, Кристиан Гюнтер, Бруно Огбус, Маттиас Гинтер, Филипп Треу, Винченцо Грифо (Дерри Шерхант 72'), Юито Судзуки, Патрик Остерхаге (Николас Хефлер 80'), Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович, Лукас Хёлер (Сирьяк Ириэ 73')
Жёлтые карточки: Ннамди Коллинз 86' — Лукас Хёлер 66', Сирьяк Ириэ 87'
После этого матча «Айнтрахт» занимает 7-е место в таблице Бундеслиги с 34 очками в активе. «Фрайбург» — на 8-й позиции (33).