Полузащитник выступает в составе «шмелей» с 2020 года. Интересно, что Джан является воспитанником «Баварии».

После проведения медицинского обследования у Джана выявлен разрыв крестообразной связки колена, что означает длительное восстановление в районе полугода.

32-летний опорник получил повреждение в игре 24-го тура Бундеслиги с «Баварией» (2:3) в результате столкновения с Конрадом Лаймером в конце первого тайма.

Капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан получил тяжелую травму колена и пропустит около полугода, сообщает сайт клуба.

