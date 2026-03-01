Капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан получил тяжелую травму колена и пропустит около полугода, сообщает сайт клуба.
32-летний опорник получил повреждение в игре 24-го тура Бундеслиги с «Баварией» (2:3) в результате столкновения с Конрадом Лаймером в конце первого тайма.
После проведения медицинского обследования у Джана выявлен разрыв крестообразной связки колена, что означает длительное восстановление в районе полугода.
Полузащитник выступает в составе «шмелей» с 2020 года. Интересно, что Джан является воспитанником «Баварии».