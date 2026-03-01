В 28-м туре АПЛ состоится лондонское дерби между «Арсеналом» и «Челси». Матч пройдет 1 марта на «Эмирейтс». Начало игры в 19:30 мск.

Матч имеет принципиальное значение для обеих команд. Соперники имеют важные турнирные цели. «Арсеналу» нужна победа, поскольку в противном случае он рискует уступить лидерство «Манчестер Сити». «Челси» нужны 3 очка, чтобы вернуть себе место в зоне еврокубков.

«Канониры» в прошлом туре не оставили шансов «Тоттенхэму», выиграв 4:1. У «аристократов» была ничья с «Бернли» 1:1, которая стала для команды Лиама Росеньора второй подряд в турнире.

Между собой «Арсенал» и «Челси» сыграют в четвертый раз в этом сезоне. В предыдущих трех встречах победу одержал «Арсенал».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.55.

Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом встречи за 1.50, на «Челси» они дают 6.47, на ничью — 4.66.

Искусственный интеллект считает, что «Арсенал» и «Челси» закончат нулями на табло.

Трансляция матча

