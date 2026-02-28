«Зенит» намерен расстаться с нападающим Луисом Энрике и рассчитывает получить за него около 50 миллионов евро, однако готов вести переговоры о трансфере за 40 миллионов евро с возможными бонусами.

Луис Энрике globallookpress.com

Журналист Экрем Конур сообщил, что клуб отклонил предложение «Палмейраса» в размере 30 миллионов евро за 25-летнего бразильца.

Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с питерским клубом действует до конца 2028 года.

До прихода в «Зенит» Луис Энрике выступал за «Ботафого», «Бетис» и «Флуминенсе».