Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о своем хет-трике в матче против «Вильярреала» (4:1).

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Это очень сильный соперник, поэтому я очень рад голам и победе. Ну хоть один должен же был залететь! Главное — сохранять спокойствие: с мячом решение принимаю я, жду, когда Картона пойдет в отбор, и чуть было Молейро не отобрал у меня мяч.

Люди хотят, чтобы в 16 лет я забивал 100 голов — вот бы так, но это очень сложно. Все постепенно: один гол, два… Помогать команде — это делает меня очень счастливым.

Я сам не чувствовал себя хорошо — это было сочетание разных факторов. В начале сезона на меня повлияла и пубалгия, я не чувствовал радости, играя в футбол, и это было заметно… Но уже несколько недель я чувствую себя гораздо лучше, снова появилось желание улыбаться на поле — того, чего давно не было, и это заметно. Я очень счастлив», — отметил Ямаль в комментарии Movistar.

«Барселона» продолжает лидировать в таблице чемпионата Испании с 64 очками. «Вильярреал» с 51 очком занимает третью строчку.