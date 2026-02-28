Заслуженный тренер России Юрий Сёмин оценил игру трёх новых футболистов «Зенита» в матче 19‑го тура РПЛ против «Балтики» (1:0).

Юрий Семин globallookpress.com

Зимой команду Сергея Семака пополнили защитник Игорь Дивеев (из ЦСКА), хавбек Джон Джон (из «РБ Брагантино») и нападающий Джон Дуран (из «Аль‑Наср»).

«Видно невооружённым глазом, что новые игроки "Зенита" очень качественные, они хороши технически, со своими необычными решениями. Думаю, и для "Зенита", и для нашей лиги это очень хорошие приобретения. И для наших болельщиков, которые увидят неординарные действия игроков, увидят эту технику, которая, вне сомнения, у них на высочайшем уровне», — сказал Сёмин «Чемпионату».

После 19 матчей «Зенит» идёт вторым в таблице РПЛ с 42 очками, а лидирует «Краснодар» (43 очка).