Матч 26-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Нантом», изначально запланированный на 14 марта, может быть перенесён на конец апреля. Парижский клуб обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции с просьбой изменить дату встречи, чтобы лучше подготовиться к 1/8 финала Лиги чемпионов.

Луис Энрике globallookpress.com

По данным Ouest-France, запрос «ПСЖ» был направлен после согласия «Нанта». Рассматривается проведение матча на неделе, начинающейся 20 апреля 2026 года.

На этой неделе парижане обыграли «Монако» по сумме двух встреч и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретятся с «Челси». Первый матч состоится 11 марта в Париже, ответный — 17 марта в Лондоне.